Genialer WhatsApp-Trick für das Senden von Fotos

Wer seine Fotos so verschickt, trickst eine nervige Einschränkung des Messenger-Dienstes aus.

Will man wirklich schöne Fotos per WhatsApp verschicken, ist es nicht gerade empfehlenswert, auf die Kamera-App des Messenger-Dienstes zurückzugreifen. Denn diese bietet, wie berichtet , eine deutlich schlechtere Qualität als die Kamera-Funktion des Smartphones. Für Schnappschüsse reicht die WhatsApp-Kamera zwar aus, doch wer mehr will, muss auf eine Alternative zurückgreifen.

WhatsApp komprimiert auch angehängte Fotos

Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, kann man Fotos, die man mit der Smartphone-Kamera gemacht hat, bei WhatsApp als Anhang aus der Galerie verschicken. Dazu muss man im Chatfeld lediglich auf das Büroklammer-Symbol klicken und dort den Punkt "Galerie" auswählen. Hier findet man dann alle Fotos, die man mit der Smartphone-Kamera aufgenommen hat. Doch auch hier gibt es bei der Qualität noch Einschränkungen. Um weniger Speicherplatz und Daten zu verbrauchen, komprimiert WhatsApp nämlich auch diese Fotos. Sie sind zwar deutlich besser als jene, die man direkt über die Kamera-Funktion des Messenger-Dienstes aufnimmt, doch im Vergleich zu den nicht komprimierten Aufnahmen der Smartphone-Kamera, sind sie dennoch deutlich schlechter.

Komprimierungsfunktion austricksen

Es gibt jedoch einen Trick, mit dem man die Komprimierungsfunktion komplett umgehen kann. Dazu muss man im Chat zunächst wieder auf das Symbol mit der Büroklammer klicken. Dort wählt man dann aber nicht "Galerie" sondern die Option "Dokument" aus. Hier werden alle auf dem Smartphone gespeicherten Dateien in einer Listenansicht dargestellt. Alle Fotos sind mit einem kleinen JPG- oder PNG-Symbol markiert. Darüber hinaus gibt es auch eine Suchfunktion. Hängt man das gewünschte Foto nun über die Dokumenten-Funktion an, wird es nicht komprimiert. So bekommt der Empfänger das gewünschte Bild in der besten Qualität. Das macht sich natürlich vor allem bei teuren Smartphones, die eine sehr gute Kamera haben, äußerst positiv bemerkbar.