Neue WhatsApp-Top-Funktion kommt auch fürs iPhone

Im August wurde bekannt, dass WhatsApp-Nutzer künftig Chats nicht nur für 8 Stunden, 1 Woche oder 1 Jahr stummschalten können, sondern auch für immer. Die neue Option kommt anstelle der 1-jährigen Auswahlmöglichkeit. Dann kann man Benachrichtigungen für (nervige) Gruppenchats also endlich ein für alle mal deaktivieren. Zunächst war die Funktion nur in der Beta-Version von Android integriert. Doch nun gibt es auch für iPhone-Nutzer eine gute Nachricht. Denn das Feature kommt auch für die iOS-App von WhatsApp.

In beiden aktuellen Betas integriert

Laut WABetaInfo befindet sich die neue Funktion bereits in der finalen Testphase. Mittlerweile hat es sie sogar schon in die öffentlichen Betaversionen von WhatsApp für Android (2.20.201.10) und iOS (2.20.110.23) geschafft. Wer die Vorabversionen auf seinem Smartphone installiert hat, kann die neue Funktion also bereits selbst ausprobieren. An der Funktionsweise ändert sich nichts. WhatsApp hat lediglich die „1 Jahr“- gegen eine „Immer“-Option ausgetauscht.

Verfügbarkeit

Zwar gibt es noch keinen genauen Termin für die Einführung in die Standard-Versionen, doch da die neue WhatsApp-Funktion in den Beta-Varianten bereits gut zu funktionieren scheint und die Änderungen nicht allzu gravierend ausfällt, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern.

