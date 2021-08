Nach den sich selbst löschenden Fotos steht bereits das nächste Feature bevor.

Nachdem WhatsApp zuletzt die „View Once“-Funktion (selbstlöschende Fotos und Videos) eingeführt und den offiziellen Beta-Test des Multi-Geräte-Supports gestartet hat, steht bei dem Messenger-Dienst nun bereits die nächste neue Top-Funktion in den Startlöchern. Diese dürfte vor allem bei jenen Nutzern gut ankommen, die von einem iPhone auf ein Android-Gerät umsteigen wollen.

Chat-Übertragung von iOS auf Android

In den letzten Wochen gab es bereits Gerüchte, laut denen WhatsApp an einer Funktion arbeitet , die es ermöglichen soll, dass man Chats ganz einfach von iOS zu Android (und umgekehrt) übertragen kann. Doch da WhatsApp die Backup-Funktion der beiden mobilen Betriebssysteme (iOS in der iCloud; Android in Google Drive) streng trennt, gestaltet sich dieses Vorhaben äußerst kompliziert. Doch nun gibt es eine Lösung – zumindest für die Übertragung der Chats von iPhones auf Android-Smartphones.

Kabel statt Cloud

Samsung hat das Feature bei seinem großen Sommer-Unpacked-Event offiziell bestätigt. iPhone-Nutzer, die auf eines der beiden neuen Falt-Smartphones ( Galaxy Z Fold 3 und Z Flip 3 ) umsteigen wollen, können ihre WhatsApp-Chats auf die Android-Geräte übertragen. Anders als erwartet, funktioniert das jedoch nicht über das Cloud-Backup. Stattdessen setzt Samsung auf eine banale Lösung via Kabel. Konkret können die WhatsApp-Chats mit einem "Lightning auf USB-C"-Kabel übertragen werden.

Weitere Smartphones

Nach den neuen Top-Modellen, die bereits ab 27. August erhältlich sind, soll die Möglichkeit auch auf weitere Samsung-Smartphones ausgeweitet werden. Einzige Voraussetzung: Die Geräte müssen mindestens mit Android 10 laufen. Somit müsste die Übertragung der WhatsApp-Chats von iPhones auf Android auch mit anderen Android-Smartphones (ab Version 10) funktionieren. Von anderen Herstellern gibt es diesbezüglich aber noch keine offizielle Bestätigung. Sie werden sich die Samsung-Lösung aber sicher ganz genau anschauen und ihren Kunden dann ähnliche Möglichkeiten zur Verfügung stellen.