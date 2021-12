× Spektakulär: Dieses Nokia 3310 ist ein Kuchen

Mit dem essbaren Kulthandy feiert der Nokia-Rechteinhaber HMD Global seinen Geburtstag.

Vor fünf Jahren hat sich HMD Global die Markenrechte von Nokias Smartphone-Sparte gesichert und den finnischen Handys somit zu einem Comeback verholfen - Nokia selbst ist mittlerweile ein reiner Netzwerkausrüster . Für ihren fünften Geburtstag hat sich die Firma nun etwas Besonderes einfallen lassen. Bei der Geburtstagstorte handelt es sich nämlich um eine originalgetreue Nachbildung des Kulthandys Nokia 3310. Wie berichtet, wurde das Telefon im Jahr 2017 zur Freude zahlreicher Fans mit einem modernen Design neu aufgelegt .

© HMD Global ×

Nokia 3310-Torte

Laut HMD Global hat die Herstellung der Nokia 3310-Torte 40 Stunden gedauert. Entworfen wurde sie von der weltbekannten Zuckerkünstlerin Michelle Wibowo, die mit ihren detailverliebten Nachbildungen unterschiedlichster Produkte ihre Internet-Community immer wieder begeistert. Das Innere des Handykuchens besteht aus Schokoladenbiskuit und Vanillebuttercreme; das fast schon ikonische Gehäuse des Nokia 3310 wurde aus einer Zuckerhülle gefertigt. Wie die Fotos zeigen, wurde jeder Knopf perfekt zugeschnitten, geformt und einzeln in das Gehäuse eingefügt. Das ist genau das, was die Fans an Wibowo so lieben. In der Originalverpackung ist es kaum von einem echten Gerät zu unterscheiden (siehe Foto ganz unten).

© HMD Global ×

Wibowo ist zufrieden

Wie viel HMD Global der Zuckerkünstlerin für die Nokia 3310-Torte bezahlt hat, wurde nicht verraten. Mit ihrem finalen Werk ist sie jedenfalls zufrieden. „Es war ein Vergnügen, ein so ikonisches Telefon als Kuchen umzusetzen. Es waren viele Tests nötig, um es perfekt hinzubekommen, aber ich bin von dem Ergebnis begeistert," so Michelle Wibowo.

© HMD Global ×

Erfolgreiches Comeback

Für HMD Global scheint sich das Comeback der Nokia-Handys und –Smartphones (mittlerweile gibt es auch ein Android-Tablet) jedenfalls bezahlt zu machen. Laut den aktuellen Zahlen (2. Quartal 2021) des Marktforschungsunternehmens IDC ist HMD Global in 39 wichtigen Ländern unter den Top 5 der Mobiltelefonmarken.