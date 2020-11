Seit heute ist die PS5 in Österreich erhältlich, gefeiert wurde allerdings schon gestern.

Seit heute (19. November) ist sie nun endlich auch in Österreich erhältlich, zumindest theoretisch. Die PlayStation 5 wurde bereits in den frühen Morgenstunden an hunderte Austro-Zocker ausgeliefert und Dutzende weitere werden über den Tag folgen. Wer keine ergattert hat, der kann mit ein wenig Glück noch auf eine Vorreservierung hoffen, die bei vielen Händlern mit dem heutigen Tag wieder verfügbar sind.

Um dieses große Ereignis auch gebührend zu feiern, hat sich Sony zum Start der neuen Konsole etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

>>>Video: Die PlayStation 5 im oe24-Test<<<

Irre Lichtershows (auch in Wien)

An Gebäuden und beliebten Orten in 25 Regionen auf der ganzen Welt wurden die PlayStation-Symbole sowie Abbildungen der PS5, des DualSense Wireless-Controllers und weiterer PlayStation-Motive projiziert. In Tokio, New York, Auckland, Toronto, Seoul und Mexiko-City waren diese bereits zu sehen, weitere Orte wie das Porsche Museum in Stuttgart, das Leopold Museum in Wien und der Piz Lagalb bei St. Moritz in den Schweizer Bergen folgten gestern Abend.

Hier das spektakuläre Video