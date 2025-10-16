Start für Robo-Taxis in Europa fix - DANN ist es soweit

Das US-Unternehmen Waymo, eine Tochter des Google-Mutterkonzerns Alphabet, hat angekündigt, ab dem Jahr 2026 erstmals selbstfahrende Taxis in Europa einzusetzen.

Der Start ist in London geplant, das damit zur ersten Stadt in Europa wird, in der Waymo seinen Robotaxi-Dienst anbietet.

Start mit Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer

Zum Beginn sollen die Fahrzeuge noch mit geschulten Personen hinter dem Steuer unterwegs sein. Diese begleiten die Testfahrten, um Daten zu sammeln und das Verhalten der Fahrzeuge in der Praxis zu beobachten. Erst wenn alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und die Genehmigungen durch die Behörden – insbesondere durch „Transport for London“ und das britische Verkehrsministerium – vorliegen, soll der Dienst vollständig ohne menschliche Fahrer laufen.

Ziel: Vollautonomer Betrieb bis 2026

Waymo plant, schon im Laufe des Jahres 2026 den Betrieb komplett auf selbstfahrende Autos umzustellen. Damit wäre London weltweit eine der ersten Städte außerhalb der USA, in denen solche Fahrten regulär möglich sind. Parallel dazu bereiten auch andere Anbieter wie Uber und das britische Unternehmen Wayve ähnliche Projekte vor.

Politik unterstützt das Projekt

Die britische Verkehrsministerin Heidi Alexander äußerte sich positiv zu Waymos Plänen. Ihrer Meinung nach kann das Projekt neue Arbeitsplätze schaffen, Investitionen anziehen und die Position des Vereinigten Königreichs im Bereich moderner Mobilität stärken.

Kritik von Londons Taxifahrern

Nicht alle begrüßen die Einführung der Robotaxis. Viele Fahrer:innen der bekannten schwarzen Taxis – den sogenannten „Black Cabs“ – sehen die Entwicklung mit Sorge. Sie befürchten, dass ihre traditionellen Jobs verloren gehen könnten, wenn selbstfahrende Fahrzeuge den Markt übernehmen. Manche bezeichnen die Technologie als „Jahrmarktattraktion“ und zweifeln daran, dass die Systeme in den engen, oft unübersichtlichen Straßen Londons zuverlässig funktionieren können.

Waymos Erfahrungen aus den USA

In den Vereinigten Staaten (Ort: USA) fährt Waymo bereits seit Jahren erfolgreich ohne Fahrer in Städten wie San Francisco, Phoenix und Los Angeles. Dort haben die Autos bereits Tausende von Fahrten absolviert. Studien aus den USA deuten darauf hin, dass autonome Fahrzeuge bei Unfällen mit Fußgängern seltener schwere Folgen haben als herkömmliche Autos.

Die Herausforderung in Europa ist allerdings eine andere: Während viele US-Städte mit breiten, geraden Straßen gebaut wurden, ist London über viele Jahrhunderte gewachsen und besitzt ein enges, kurviges Straßennetz. Wie gut sich die Technik in dieser Umgebung bewährt, bleibt abzuwarten.