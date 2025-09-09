Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Digital
Vor Apple-Event: Technische Details des iPhone 17 geleakt
© X

8K-Kamera

Vor Apple-Event: Technische Details des iPhone 17 geleakt

09.09.25, 10:40
Teilen

Noch bevor Apple heute Abend seine neuen Smartphones offiziell vorstellt, sind technische Daten zu den kommenden Modellen im Netz aufgetaucht. 

Ein südkoreanischer Anbieter veröffentlichte versehentlich Unterlagen – zog sie jedoch kurz darauf wieder zurück.

Erste Einblicke in die iPhone-17-Reihe

Die Datenblätter zeigen, was Käufer beim iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und beim neuen iPhone 17 Air erwarten könnten.

Geleakte technische Daten eines Anbieters in Südkorea 

Geleakte technische Daten eines Anbieters in Südkorea 

© @Jukanlosreve/X

Auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass noch Überraschungen folgen, wirken viele der Angaben vertraut, da sie bereits in Gerüchten kursierten.

Unterschiede bei Prozessor und Speicher

  • iPhone 17 Pro und Pro Max: A19 Pro-Chip, 12 Gigabyte Arbeitsspeicher
  • iPhone 17 und iPhone 17 Air: A19-Chip, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher

Besonders das leichtere Air-Modell soll sich stärker von den Pro-Varianten abgrenzen.

Größen der Bildschirme

  • iPhone 17: 6,3 Zoll
  • iPhone 17 Pro: 6,3 Zoll
  • iPhone 17 Air: 6,6 Zoll
  • iPhone 17 Pro Max: 6,9 Zoll

Damit bringt Apple erstmals eine Zwischengröße auf den Markt.

Kameras im Vergleich

  • iPhone 17: Zwei Kameras, 48 Megapixel
  • iPhone 17 Air: Eine Kamera, 48 Megapixel, Videoaufnahmen in 4K
  • Pro-Modelle: Mehrere 48-Megapixel-Sensoren, Videoaufnahmen erstmals in 8K

Akkuleistung und Speicheroptionen

  • iPhone 17 Air: 2.800 mAh
  • iPhone 17: 3.600 mAh
  • iPhone 17 Pro: 3.700 mAh
  • iPhone 17 Pro Max: 6.000 mAh

 

Das Top-Modell soll zudem mit bis zu 1 Terabyte Speicher erhältlich sein. Auch wenn viele Angaben schlüssig wirken, sollten sie mit Vorsicht betrachtet werden. Normalerweise gibt Apple solche Details nicht vorab preis – selbst Anbieter erfahren erst sehr spät von den endgültigen Spezifikationen. Klarheit wird es also erst heute Abend geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden