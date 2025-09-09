Vor Apple-Event: Technische Details des iPhone 17 geleakt

Noch bevor Apple heute Abend seine neuen Smartphones offiziell vorstellt, sind technische Daten zu den kommenden Modellen im Netz aufgetaucht.

Ein südkoreanischer Anbieter veröffentlichte versehentlich Unterlagen – zog sie jedoch kurz darauf wieder zurück.

Erste Einblicke in die iPhone-17-Reihe

Die Datenblätter zeigen, was Käufer beim iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max und beim neuen iPhone 17 Air erwarten könnten.

Geleakte technische Daten eines Anbieters in Südkorea © @Jukanlosreve/X

Auch wenn nicht ausgeschlossen ist, dass noch Überraschungen folgen, wirken viele der Angaben vertraut, da sie bereits in Gerüchten kursierten.

Unterschiede bei Prozessor und Speicher

iPhone 17 Pro und Pro Max: A19 Pro-Chip, 12 Gigabyte Arbeitsspeicher

iPhone 17 und iPhone 17 Air: A19-Chip, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher

Besonders das leichtere Air-Modell soll sich stärker von den Pro-Varianten abgrenzen.

Größen der Bildschirme

iPhone 17: 6,3 Zoll

iPhone 17 Pro: 6,3 Zoll

iPhone 17 Air: 6,6 Zoll

iPhone 17 Pro Max: 6,9 Zoll

Damit bringt Apple erstmals eine Zwischengröße auf den Markt.

Kameras im Vergleich

iPhone 17: Zwei Kameras, 48 Megapixel

iPhone 17 Air: Eine Kamera, 48 Megapixel, Videoaufnahmen in 4K

Pro-Modelle: Mehrere 48-Megapixel-Sensoren, Videoaufnahmen erstmals in 8K

Akkuleistung und Speicheroptionen

iPhone 17 Air: 2.800 mAh

iPhone 17: 3.600 mAh

iPhone 17 Pro: 3.700 mAh

iPhone 17 Pro Max: 6.000 mAh

Das Top-Modell soll zudem mit bis zu 1 Terabyte Speicher erhältlich sein. Auch wenn viele Angaben schlüssig wirken, sollten sie mit Vorsicht betrachtet werden. Normalerweise gibt Apple solche Details nicht vorab preis – selbst Anbieter erfahren erst sehr spät von den endgültigen Spezifikationen. Klarheit wird es also erst heute Abend geben.