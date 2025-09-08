Das iPhone 17 kommt! Alle Infos zum morgigen Mega-Apple-Event

Am Dienstagabend richtet sich der Blick vieler Technikfans nach Kalifornien (USA). Dort stellt Apple ab 19 Uhr Wiener Zeit seine neueste Produktreihe vor.

Im Mittelpunkt steht das iPhone 17, doch auch bei Uhren, Ohrhörern und Zubehör wird es Neuigkeiten geben.

iPhone 17 mit stärkerer Kamera

Das iPhone 17 in der Standardausführung soll sich optisch kaum ändern. Allerdings wird das Display mit 6,3 Zoll leicht größer. Zum ersten Mal bei einem normalen Modell soll es eine Bildwiederholrate von 120 Hertz geben. Damit wirkt das Scrollen deutlich flüssiger. Die Frontkamera wird ebenfalls verbessert und könnte Fotos mit bis zu 24 Megapixel aufnehmen.

iPhone 17 Air: Dünner als je zuvor

Das bisherige iPhone Plus soll aus dem Sortiment verschwinden. Stattdessen bringt Apple das iPhone 17 Air. Es wird laut Insidern nur 5,5 Millimeter dick sein und ein 6,6-Zoll-Display mit 120 Hertz haben. Um die Bauweise so schlank zu halten, setzt Apple wohl nur auf eine Hauptkamera mit 48 Megapixel. Bei der Akkulaufzeit müssen Käufer allerdings mit Abstrichen rechnen.

iPhone 17 Pro und Pro Max mit neuem Kamerabalken

Die größten Änderungen gibt es bei den Top-Modellen. Statt des bisherigen quadratischen Moduls auf der Rückseite soll ein Kamerabalken über die gesamte Breite verlaufen. Neu ist zudem eine Telelinse mit optischem Zoom – laut Insidern bis zu 8-fach. Damit hätten die Pro-Geräte erstmals drei Kameras mit jeweils 48 Megapixel. Auch hier ist eine 24-MP-Frontkamera eingeplant.

Ein weiteres Detail: Apple könnte in Europa wie schon in den USA komplett auf klassische SIM-Karten verzichten. Stattdessen würden die Geräte nur noch eSIM unterstützen.

Apple Watch Series 11 mit Blutdruck-Warnung

Auch bei den Uhren wird es Neuerungen geben. Die Apple Watch Series 11 soll ein helleres Display, einen stärkeren Chip und den aktuellen 5G-Standard bekommen. Außerdem könnte ein Blutdruck-Sensor eingebaut sein, der bei kritischen Abweichungen Alarm schlägt. Genaue Werte soll er jedoch nicht liefern.

Watch Ultra 3 für den Outdoor-Einsatz

Die Apple Watch Ultra 3 soll deutlich verbessert werden. Geplant sind ein Display mit höherer Auflösung, schmäleren Rändern und 5G-Modem. Ein Satelliten-Chip könnte es zudem möglich machen, auch ohne Mobilfunknetz Hilfe zu rufen oder Nachrichten zu versenden.

Neue Einsteiger-Uhr

Die Apple Watch SE wurde zuletzt 2022 erneuert. Nun könnte eine dritte Generation erscheinen – mit schnellerem Chip und größerem, hellerem Display.

AirPods mit Gesundheits-Sensoren

Auch bei den Ohrhörern ist eine Überarbeitung vorgesehen. Die AirPods Pro 3 sollen einen neuen Chip, bessere Geräuschunterdrückung und Sensoren zur Messung von Puls und Hauttemperatur bekommen. Sogar eine Live-Übersetzungsfunktion ist im Gespräch. Das Lade-Case könnte kompakter werden.

Weitere Produkte im Gespräch

Neben iPhone, Uhr und Ohrhörern sind auch Updates für Zubehör möglich. Insidern zufolge könnten ein neuer Apple TV 4K mit stärkerem Prozessor, ein überarbeiteter HomePod mini und die zweite Generation der AirTag-Tracker vorgestellt werden.