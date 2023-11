× WhatsApp mit KI-Funktionen und Chatbot

Die Facebook-KI "Meta AI" erzeugt Bilder, Sticker und Texte

Im September kündigte Mark Zuckerberg eine neue Funktion an, die es einer Gruppe von Nutzern in den USA ermöglicht, mit KI-gesteuerten Chats zu experimentieren, die Menschen bei ihren täglichen Aktivitäten mit Ratschlägen und Vorschlägen unterstützen sollen. WhatsApp arbeitet nun daran, diese Funktion weiter auszubauen, und plant, sie in Zukunft einer größeren Zahl von Nutzern zur Verfügung zu stellen. Insbesondere nach der Installation des neuesten Updates von WhatsApp Beta für Android 2.23.24.26, das im Google Play Store verfügbar ist, haben wir festgestellt, dass WhatsApp einen neuen Shortcut zum Öffnen von KI-Chats einführt!

Ausgewählte Beta-Tester

Wie auf diesem Screenshot zu sehen ist, befindet sich eine neue Schaltfläche im Chat-Tab über dem Symbol zum Starten neuer Chats. Mit dieser Schaltfläche ist es möglich, KI-gesteuerte Chats schnell zu öffnen und den Prozess für die Benutzer noch schneller und bequemer zu gestalten. Es ist wichtig zu beachten, dass die KI-gesteuerten Chats derzeit nur einer bestimmten Benutzergruppe zur Verfügung stehen und das genaue Datum für eine breitere Einführung noch nicht bekannt ist. Es gibt jedoch Pläne, diese Funktion in Zukunft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Die Funktion, die eine Verknüpfung zum Öffnen von KI-gesteuerten Chats im Chat-Tab hinzufügt, steht ausgewählten Beta-Testern zur Verfügung, die das neueste WhatsApp Beta-Update für Android aus dem Google Play Store installieren.



Durch die Einführung eines dedizierten Links können Benutzer schnell auf KI-gesteuerte Chats zugreifen, ohne die Kontaktliste öffnen zu müssen. Wir gehen davon aus, dass dieser Prozess den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Initiierung dieser spezialisierten Chats erheblich reduzieren wird. Darüber hinaus stellt die prominente Platzierung des Links im Chat-Tab sicher, dass sich die Nutzer dieser Funktion bewusst sind und KI-gestützte Interaktionen in ihre regelmäßige Nutzung der Messaging-App integrieren.