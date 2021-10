IT-Riese hat Grund zum Feiern und startet in Österreich eine spezielle Rabattakion.

Wie berichtet, eröffnete Xiaomi im Jahr 2018 in der Wiener Shopping City Süd (SCS) seinen ersten Store im deutschsprachigen Raum. In den letzten Wochen wurde das eigentlich noch gar nicht so alte Geschäft umgebaut. Nun neigt sich die Umbauphase dem Ende zu und der „neue“ Xiaomi Store in SCS wird am Samstag 6. November 2021 eröffnet. Im Rahmen der Wiedereröffnung startet der chinesische IT-Riese eine Rabattaktion. Derartige Angebote kennen wir bereits von anderen Marken, Händlern und Firmen.

Bis zu 61 Prozent Rabatt

Laut Xiaomi wird der Tag der Wiedereröffnung mit Aktionen von bis zu minus 61 Prozent auf unterschiedlichste Produkte gefeiert. Für preisbewusste Technik-Fans dürften da einige echte Highlights mit dabei sein. So gibt es zum Beispiel die Smartphones Mi 11 5G um 333 Euro (-61 Prozent) und das 11T um 274,95 Euro (-50 Prozent). Weiters ist der Mi Electric Scooter 3 am Aktionstag um 249,99 Euro zu bekommen. Bei den Wearables gibt es beispielsweise die kabellosen Kopfhörer Mi True Wireless Earphones 2 zum reduzierten Preis von 66 Euro (-33%) oder die Redmi Buds 3 Pro um 55 Euro (-21%). 31 Prozent lassen sich bei einem brandneuen Smart Home-Produkt sparen. Konkret handelt es sich dabei um die Mi Wireless Outdoor Security Camera (1080p), die ebenfalls um 55 Euro verkauft wird.

Ab 9:00 Uhr

Die Wiedereröffnung erfolgt am 6. November 2021 um 9:00 Uhr. Laut Xiaomi gibt es am Eröffnungstag im neu gestalteten Store noch weitere Aktionen. Für Fans von Technik-Schnäppchen, die keine allzu lange Anreise haben, dürfte sich ein Abstecher in die SCS jedenfalls auszahlen.