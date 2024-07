Neue Studie: Könnten Oliven die Abnehmspritze ersetzen?

Vor allem im Sommer sind Oliven ein gesunder und beliebter Snack. Doch aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass ein in Oliven enthaltenes Naturprodukt auch beim Abnehmen helfen kann.

Der Hype um die Abnehmspritzen Ozempic, Wegovy oder Mounjaro nimmt weiterhin zu. Die Medikamente, die ursprünglich zur Diabetes-Behandlung entwickelt wurden fördern zwar schnellen Gewichtsverlust, können aber erhebliche Nebenwirkungen haben. Eine US-Studie hat nun möglicherweise eine natürliche Alternative zum Wunder-Medikament gefunden: Olivenextrakte könnten ebenfalls beim Abnehmen unterstützen und sollen eine ähnliche Wirkung wie die Spritzen haben - ganz ohne unangenehme Begleiterscheinungen.

Studie zur Wirkung von Olivenwirkstoff auf das Gewicht

Die Untersuchung von Dr. Dongmin Liu und seinem Team vom Virginia Polytechnic Institute and State University wurde auf der Tagung der American Society for Nutrition 2024 vorgestellt. Die Studienergebnisse zeigen, dass Elenolsäure, ein Inhaltsstoff in Oliven, den Blutzuckerspiegel regulieren und die Gewichtsabnahme fördern kann. Die Forschenden sprechen von „vielversprechenden Auswirkungen“ auf den Stoffwechsel und die Hormonausschüttung, was Chancen für die Behandlung von Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes hervorruft.

So verlief die Studie

Das Forschungsteam untersuchte, wie Elenolsäure auf den Blutzuckerstoffwechsel wirkt. In Tests mit fettleibigen Mäusen konnte eine signifikante Verbesserung der Blutzuckerwerte und eine Gewichtsreduktion von etwa 10,7 % beobachtet werden. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Elenolsäure das Sättigungsgefühl durch die Beeinflussung von Darmhormonen wie GLP-1 und PYY steigern kann – ähnlich wie die Wirkstoffe in Abnehmspritzen.

Abnehmerfolg könnte dank Olivenwirkstoff nachhaltiger sein

Laut Dr. Liu zeigen bisherige Medikamente gegen Fettleibigkeit oft nur kurzfristige Erfolge, da das verlorene Gewicht nach Absetzten des Medikaments schnell zurückkehrt. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der langfristigen Gesundheitsrisiken und hohen Kosten dieser Medikamente. Die Forschung zielt darauf ab, sicherere, kostengünstigere und effektivere natürliche Alternativen zu finden, die einen nachhaltigen Abnehmerfolg versprechen.

Die Studienergebnisse seien bis auf Weiteres allerdings nicht so zu deuten, dass stark Übergewichtige oder Diabetiker ab sofort hohe Mengen von Oliven oder Olivenöl zu sich nehmen sollten. Darin sei die Konzentration von Elenolsäure zu gering. Die Studienergebnisse sind vorläufig. Die Forschenden planen jedoch weitere Studien, um die genauen Wirkmechanismen von Elenolsäure zu verstehen und deren Sicherheit als Abnehm-Mittel zu überprüfen.