Begonnenes fortführen

Dr. Renate Hofbauer

Dienstag, 01., bis Montag, 07. November 2022

Dienstag, 0 h bis Mittwoch, ca. 20 h: zunehmender Mond in Wassermann



Dating: Halten Sie den Radarschirm auf Empfang, es kann leicht zu einer überraschenden Begegnung kommen.

Erfolg: Miteinander geht alles leichter - eine gute Zeit für Teamwork!.

Partnerschaft: Diese Tage eignen sich nicht zu allzu großer Nähe, geben Sie Ihrem Gegenüber und nehmen Sie sich selbst Freiraum.

Hund und Katz' & Co: Auch Tiere freuen sich an diesen Tagen besonders über Abwechslung und Spaß.

Food and Soul: Hirschbraten in Hagebuttensauce, Broccoligemüse und Karfiolpüree



Dos and Don’ts:

Guter Zeitpunkt, um Probleme mit der Elektronik zu lösen.

Lassen Sie sich nicht zu allzu verrückten Aktionen hinreissen.

Mittwoch, ca. 20 h, bis Samstag, ca. 0 h: zunehmender Mond in Fische



Dating: Diese Tage bringen sehr einfühlsame Vibes, aber vielleicht fällt es Ihnen schwer, Ihre Gefühle so rüberzubringen, wie Sie das wirklich wollen.

Erfolg: Momentan kann es sein, dass Sie und Ihre Geschäftspartner oder Mitarbeiter aneinander vorbei reden. Überprüfen Sie, ob Sie und die anderen dasselbe meinen.

Partnerschaft: Möglicherweise haben Sie den Wunsch, sich allein zurückzuziehen. Geben Sie dem nach, bald kommen wieder aktivere Tage.

Hund und Katz' & Co: Verlassen Sie sich in diesen Tagen besonders auf Ihre Intuition, um die Bedürfnisse Ihres vierbeinigen Lieblings herauszufinden.

Food and Soul: Gans oder Ente mit Rotkraut und Serviettenknödeln



Dos and Don’ts:

Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl.

Zurzeit besteht die Gefahr, dass wir uns Illusionen hingeben.

Samstag, ca. 0 h, bis Montag, ca. 06 h: zunehmender Mond in Widder

Dating: Wie wäre es mit einer Verabredung zu einer sportlichen Aktivität? Das macht momentan besonders viel Spaß.

Erfolg: Diese Tage verleiten dazu, mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen. Bemühen Sie sich zu überlegen, bevor Sie handeln.

Partnerschaft: Bewegung an der frischen Luft hilft, wenn die Stimmung gerade gereizt sein sollte.

Hund und Katz' & Co: Gute Tage für Wettkämpfe, z. B. Reitturniere.

Food and Soul: Kürbisgulasch



Dos and Don’ts:

Eine Kopfmassage ist zurzeit besonders wohltuend.

Zuviel Hektik und Aktivität kann jetzt vermehrt zu Kopfschmerzen oder Migräne führen.

Montag, ca. 06 h, bis Montag Mitternacht: zunehmender Mond in Stier

Dating: Gemeinsam genießen ist die Devise.