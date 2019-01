„David möchte sich hier eine Immobilie besorgen. Er liebt Saalbach und schaut sich bereits um!“ ­Josef Hirschbichler, Geschäftsführer der Wallegg­alm GmbH, verrät im ÖSTERREICH-Talk das große Geheimnis von David Hasselhoff (55). Nachdem der Baywatch-Star Anfang der Woche in Saalbach von den Schneemassen überrascht wurde, will er sich nun in Salzburg niederlassen! Mit ein Grund, warum „The Hoff“ nach seinem gestrigen Auftritt in der Mega-Alm nun sogar bis Sonntag verlängert hat. Die neue Wohngegend hat Hoff, begleitet von seiner Gattin Hayley, bereits gründlich inspiziert. Für seinen Freund Hirschbichler sang er übrigens gratis: „Ein Freundschaftsdienst.“ (zet)