Miss Vienna Beatrice Körmer durfte in Belgrad die neuesten Kreationen der serbischen Top Haute Couture Designer präsentieren.

Auf Einladung der Wiener Fashionfirma Goldene Naht, Frau Rada Zaric und den serbischen Topdesignern Zvonko Markovic und Danielja Bozic saß Miss Vienna Beatrice Körmer erstmals nach über einem Jahr wieder in einem Flieger. Und zwar in die serbische Hauptstadt Belgrad.

Eröffnung der Top-Modeschau

Dort fand die Eröffnung des Designers Districts Galerija im modernsten Teil Belgrads "BW Belgrad Waterfront" mit einer Modeschau und einem Fotoshooting statt. Beatrice eröffnete die Modeschau und präsentierte nach der Show im Rahmen eines Fotoshootings vor zahlreiche Fotografen die neuesten Kreationen der serbischen Top Haute Couture Designer.



Die Modeschau wurde gefilmt und wird sowohl im modernsten Einkaufszentrum Belgrads Galerija als auch auf den großen LED Werbebildschirmen in ganz Belgrad zu sehen sein.

Diashow: Miss Vienna in Belgrad 1/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

2/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

3/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

4/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

5/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

6/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

7/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

8/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

9/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

10/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

11/11 © zoranmircetic/art_utopia_studio

Miss Vienna in Belgrad ×

Tolle Angebote der serbischen Topdesigner

Beatrice wurde vor Ort von zahlreichen serbischen Topdesignern angefragt, ihre Haute Couture Mode international in den USA, Paris und Deutschland zu präsentieren und bekam ein Angebot für ein Cover Shooting eines großen serbischen Magazins.



Eine besondere Freude machte Beatrice die Zusammenarbeit mit Star Designer Zvonko Markovic. Zvonko Markovic, designed für viele internationale Topstars wie die Kardasians und zahlreiche Hollywood Stars. Er ist auf den großen internationalen Fashionweeks wie New York oder Paris präsent. Er unterrichtet an der Faculty of Arts and Design - Megatrend University for Belgrad.