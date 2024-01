× Blitz-Krönung in Dänemark: Aber Margrethe bleibt Königin

Am Sonntag wird Frederik zum neuen König von Dänemark gekrönt. Im Schnelldurchlauf und ohne Krone. Auch der restliche europäische Hochadel bleibt fern.

Am Sonntag um 15.10 Uhr läuten drei Mal 27 Salutschüsse vor Schloss Christiansborg in Kopenhagen eine neue Zeitrechnung der europäischen Königshäuser ein. Nach der überraschenden Rücktritts-Erklärung bei ihrer Neujahrsansprache dankt Margrethe II. (83), die dienstälteste Regentin der Welt ab. Und überlässt König Frederik X (55), dem jüngst eine Affäre mit der mexikanischen TV-Köchin Genoveva Casanova nachgesagt wurde, den Thron. Seine Ehefrau Mary (51) darf sich zukünftig Königin Mary nennen. Spannend: auch Margrethe behält den Königinnen-Titel.

© Getty Images ×

Anders als bei der Krönung von König Charles, wo letzten Mai der komplette Hochadel in London gratulierte, wird die dänische Zeremonie mit deutlich weniger Pomp zelebriert: Das schwedische Königshaus bleibt gänzlich fern, ebenso die Regenten aus Norwegen, Belgien und den Niederlanden, sowie auch alle britischen Royals. Dem neuen König wird auch weder eine Krone aufgesetzt, noch wird er einen Thron besteigen.

© Getty Images ×

Trotzdem werden um 14.30 „besondere geladene Gäste“ am Schloss Empfangen. U.a. Premierministerin Mette Frederiksen und Frederiks jüngere Bruder, Prinz Joachim. Seine erwachsene Söhne Graf Nikolai und Graf Felix, die er mit seiner Ex-Frau Alexandra von Frederiksborg hat, sollen laut „Ekstra Bladet“ keine Einladung zu den Feierlichkeiten erhalten haben

© Getty Images ×

Die Krönung selbst, für die Hunderttausende Menschen in den Straßen von Kopenhagen erwartet werden – alle Hotels und Inlandsflüge sind ausgebucht – soll mehr als zügig über die Bühne gehen. Um 14 Uhr wird Beatrice eine Erklärung zu ihrer Abdankung unterzeichnen. Um 15 Uhr verkündet Frederik am Balkon seinen Wahlspruch, um 15.30 geht‘s mit der Kutsche zum Schloss Amalienborg. Um 17 Uhr steigt Überführung der königlichen Banner. ORF2 überträgt ab 13.20 Uhr live. Auch auf oe24.TV gibt es eine Sondersendung.

Das ist der Ablauf der Krönung von Frederik X:

13.35 Uhr: Das Kronprinzenpaar verlässt Schloss Amalienborg im Auto

13:37 Uhr: Königin Margrethe II. fährt in der Kutsche vom Schloss Amalienborg zum Schloss Christiansborg, eskortiert von der Pferdestaffel des Gardehusaren-Regiments

14:00 Uhr: Königin Margrethe, Kronprinz Frederik und Prinz Christian nehmen mit der Regierung an der Sitzung des Stadtrats teil, dort unterzeichnet die Königin eine Abdankungserklärung

14:15 Uhr: Königin Margrethe wird im Auto zurück zum Schloss Amalienborg gefahren

14:30 Uhr: Das Königspaar empfängt geladene Gäste auf Schloss Christiansborg

15:00 Uhr: König Frederik X. betritt den Balkon, es folgt die Proklamation durch Premierministerin Mette Frederiksen, dann verkündet Frederik seinen Wahlspruch

15:10 Uhr: 3 x 27 Salutschüsse

15:30 Uhr: König Frederik und Königin Mary fahren in der Kutsche, eskortiert von der Pferdestaffel des Gardehusaren-Regiments, vom Schloss Christiansborg zum Schloss Amalienborg

17:00 Uhr: Überführung der königlichen Banner