Blümel & Treidl: Foto-Verbot bei Geheim-Hochzeit

Ja-Wort. Jahrelang lebten die beiden in „wilder Ehe“, am Samstag haben sie sich offiziell das Ja-Wort gegeben: Ex-Finanzminister Gernot Blümel und seine langjährige Freundin, TV-Moderatorin Clivia Treidl sind nun Eheleute. Die Hochzeit der beiden fand im „Geheimen“ statt. Nur die engsten Freunde waren eingeweiht. „Gernot will keine Öffentlichkeit mehr“, so ein enger Freund gegenüber oe24.

Privat. Geheiratet wurde in der Heimatgemeinde des ehemaligen Politikers: In Moosbrunn in Niederösterreich in der Nähe von Gramatneusiedl. Auch die örtliche Blasmusikkapelle spielte bei der Hochzeit.

Verbot. Unter den Gästen waren auch ehemalige Politik-Kollegen von Blümel geladen, unter anderem Sebastian Kurz, der noch immer einer von Blümels engsten Freunden ist. Ebenfalls mit dabei war Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger. Für die Gäste herrschte jedoch strengstes Fotografier-Verbot, auch auf Social Media waren keine Postings erwünscht.Blümel und Treidl haben zwei Kinder. Die junge Familie zieht jetzt von Wien übrigens auch in ein gemeinsames Haus in Blümels Heimatort.