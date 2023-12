× Céline Dion hat keine Kontrolle mehr über ihre Muskeln!

Céline Dion leidet an einer unheilbarer Krankheit. Jetzt gibt ihre Schwester ein erschütterndes Update über ihren Gesundheitszustand.

„Sie arbeitet hart, aber sie hat keine Kontrolle über ihre Muskeln.“ In Interview mit "7 Jours" spricht Céline Dions 74-jährige Schwester Claudette über das große Drama der Oscar-gekrönten "My Heart Will Go On" Sängerin, die ja an dem selten und unheilbaren seltenen Stiff-Person-Syndrom leidet. „Was mir das Herz bricht, ist, dass sie immer diszipliniert war, dass sie immer hart gearbeitet hat.“

Celines Krankheit, die fortschreitend und unheilbar ist, führt dazu, dass der Körper seine eigenen Nervenzellen angreift und die Mobilität stark beeinträchtigt. „Die Stimmbänder sind Muskeln, und das Herz ist auch ein Muskel. Und das ist was mich so erschreckt.“ erklärt Claudette, „Da es sich um einen von einer Million Fällen handelt, haben die Wissenschaftler nicht so viel Forschung betrieben, weil nicht so viele Menschen davon betroffen waren.“

„Manche Menschen haben die Hoffnung verloren, weil es sich nur um Krankheiten handelt, die nicht bekannt sind. Wenn Sie nur wüssten, wie viele Anrufe die Stiftung wegen Celine erhält! Die Leute sagen uns, dass sie sie lieben und für sie beten. Sie bekommt so viele Botschaften, Geschenke und gesegnete Kruzifixe.“

Wir können keine Medikamente finden, die wirken

Claudette hat zuvor offenbart, dass ihre Schwester trotz der Zusammenarbeit mit „den besten Forschern auf diesem Gebiet“ kaum eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands festgestellt habe. „Wir können keine Medikamente finden, die wirken, aber Hoffnung zu haben ist wichtig.“



Celine gab ihre Diagnose erstmals im Dezember 2022 in einem tränenreichen Instagram-Post bekannt und sagte Monate später ihre Welttournee und auch das für den 28. März geplante Wien-Konzert ab.