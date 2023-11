Schwer krank: Erster Auftritt von Céline Dion nach über 3 Jahren

Seit Monaten waren Fans in Sorge um Céline Dion, nachdem die Sängerin ihre Tournee aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Nun hat sie sich nach langer Zeit wieder öffentlich gezeigt.

Über drei Jahre war Céline Dion wie von der Bildfläche verschwunden – bis jetzt. Die Kanadierin besuchte in Las Vegas die Mannschaft der Montreal Canadiens im Rahmen ihres Eishockey-Gastspiels bei den Vegas Golden Knights.

Dion hatte bei der Visite ihre Söhne René-Charles, Eddy und Nelson im Schlepptau. In der Kabine kam es zum Kennenlernen mit Trainer Martin St. Louis und den NHL-Stars Cole Caulfield und Nick Suzuki. In einem Video, dass die Canadiens auf Instagram veröffentlicht haben, wirkt die 55-Jährige in guter Laune.

Dion leidet an seltener Krankheit

Nicht selbstverständlich, denn Céline Dion ist schwer krank. Vor rund einem Jahr gab sie bekannt, am seltenen Stiff-Person-Syndrom zu leiden. Dabei handelt es sich um eine neurologische Krankheit, zu deren Symptome Muskelkrämpfe und fehlerhafte Koordination zählen. Betroffene können durch die fortschreitende, schmerzhafte Muskelversteifung oft nicht mehr normal gehen oder stehen.

Mehrmals musste die Sängerin des "Titanic"-Titelsongs ("My Heart Will Go On") den Start ihrer "Courage"-Tournee verschieben – nur um sie dann komplett abzusagen. Es sei das beste, "wenn wir jetzt alles absagen, bis ich wirklich wieder bereit bin, auf der Bühne zu stehen", richtete sie damals ihren Fans aus.

Wann bzw. ob Dion überhaupt wieder auf der Bühne stehen kann, ist offen. Für Anhänger der Sängerin ist ihr Auftritt in Las Vegas aber immerhin ein kleiner Lichtblick.