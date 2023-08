Große Sorge um Celine Dion

Sängerin Celine Dion leidet an einer seltenen Autoimmunerkrankung.

Gesundheit. Es steht nicht gut um Sängerin Celine Dion (55). Ende 2022 gab sie in einem emotionalen Video bekannt, dass sie an einer seltenen Autoimmunerkrankung leidet, dem Stiff-Person-Syndrom. Ihre Courage-Welttournee musste gar abgesagt werden.

Hilfe: Schwester ist zu Celine Dion gezogen

Bangen. Jetzt gibt Dions Schwester Claudette ein besorgniserregendes Update zu ihrem Gesundheitsstatus: „Wir finden nichts, was ihr hilft.“ Die Krankheit löst schreckliche Muskelkrämpfe aus, die lange anhalten können. Da Celine Dion auf Hilfe angewiesen sei, ist ihre andere Schwester Linda (64) bereits zu ihr nach Las Vegas gezogen. Im Interview mit Le Journal de Montreal sprach Cloudette über die schwierige Lage: „Ich glaube ehrlich, dass sie am meisten Ruhe braucht. Sie macht immer mehr als ihre Pflicht, sie versucht immer, die Beste und in Bestform zu sein. Es kommt der Punkt, da versuchen dein Herz und dein Körper, dir etwas zu sagen.“