Conchita: Theater Debut als schwuler Kaiser-Bruder: "Das hat nach mir gerufen!"

Tom Neuwirth, allgemeinhin als Conchita bekannt, startet jetzt auch am Theater durch. Am15. Februar steigt im Rabenhof die Premiere von "Luziwuzi". Uns hat er dazu die Details verraten.

„Das ist eine prominente Figur der queeren Geschichte in Österreich. Das hat nach mir gerufen. Und dem Universum hört man auch zu!“ Tom Neuwirth, der als Conchita für uns 2014 den Song Contest gewann, startet jetzt erstmals auch am Theater durch. Am 15. Febuar steigt im Wiener Rabenhof die Premiere von „Luziwuzi“, wo er Erzherzog Ludwig Viktor, den jüngeren schwulen Bruder von Kaiser Franz Josef spielt. „Wir kommen aus der selben Community. Ich habe natürlich nicht so ein privilegiertes Leben wie er als Habsburger, dafür aber ein viel freieres,“ erklärt er im oe24.TV-Interview sein große Schauspiel-Debut. Für das er auch in der Vita des royalen Revoluzzers viele Parallelen erkennt: „Ich kann verstehen was es bedeutet, wenn man von klein auf nicht dazu gehört und ein bisschen den Status der Narrenfreiheit hat. Dazu natürlich auch seine Liebe zur Kleidung, die alle Geschlechter-Regeln durchbricht.“

Tom Neuwirth mit Regisseurin Ruth Brauer-Kvam

Etwas das Neuwirth beruhend auf wahren geschichtlichen Ereignissen und unter der Regie von Ruth Brauer-Kvam ("Vorstadtweiber") „sehr kunstvoll und raffiniert“ umsetzen will. Auch mit einem Operetten-Song, aber mit überraschend wenig Kostüm-Aufwand. „Alle jene, die mich im Conchita-Geschirr erwarten, werden maßlos enttäuscht sein. Weil Conchita ist nicht da, aber es wird wohl Facetten von Frauenkleidern geben.“

Nach seiner Pop- und TV-Karriere sieht Neuwirth das Theater-Debut nun als „große Herausforderung“. Natürlich hätte ihn dafür auch „die Rolle der Sissi gereizt.“: „Den Bösewicht zu spielen ist jedoch immer spannender!“ Angst, dass er mit den Theater-Debut nun gar seinen Ruf riskiert kennt Neuwirth dabei aber keine: „Ich schneide niemand auf und operiere niemand am offenen Herzen. Wenn ich mich damit wirklich blamieren sollte, dann ist das vielleicht das erste und letzte Stück, das ich gemacht habe, aber ich bin fasziniert von der Schauspielkunst und kann mir weitere Theater-Rollen vorstellen.“ Auch eine Verfilmung von "Luziwuzi": „Da bin ich sofort dabei!“