David trug Victoria Beckham Huckepack nach Hause

Victoria Beckham feierte mit Familie, Spice Girls und vielen Promis ihren 50. Geburtstag im Londoner Stadtteil Mayfair für umgerechnet knapp 300.000 Euro.

Es war die wohl angesagteste Party des Jahres im Londoner Nobelklub Oswald's. Victoria Beckham feierte ausgelassen bis halb drei Uhr Morgens mit ihrer Familie und Freunden aus der High Society, ehe sie ihr Gatte und Manchester-United-Legende David Huckepack nach Hause trug.

© Getty/Ricky Vigil M/Justin E Palmer ×

Spice Girls Reunion

Für Victoria war es laut Eigenaussage die "beste Nacht aller Zeiten". Nicht zuletzt deshalb, weil die Feier für eine Reunion der Spice Girls sorgte. Gemeinsam tanzte die einstige Kult-Band durch die Nacht und sorgte für eine ausgelassene Stimmung unter den Partygästen. Mittendrin und gutgelaunt befand sich natürlich auch David.

© Instagram/davidbeckham

Weitere Promis zu Gast

Von Tom Cruise über Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley bis hin zu Eva Longoria und Salma Hayek tummelten sich außerdem jede Menge Promis auf Posh's Geburtstagsparty. Insgesamt 100 geladene Gäste genossen die Feierlichkeiten bei Luxus-Häppchen und Fancy-Drinks. Brisant: Nicht mit dabei war Red Bull Racing Boss Christian Horner, was Geri Halliwells Laune jedoch nicht zu trüben scheinte.

© Getty/Ricky Vigil M/Justin E Palmer ×

Um die 300.000 Euro Partykosten

Insgesamt ließen die Beckhams 250.000 Pfund springen, was umgerechnet knapp 300.000 Euro entspricht. Fehlen durfte da natürlich auch nicht Posh's Lieblingssprudel für 3.000 Pfund pro Flasche. Von 18 Uhr bis in die frühen Morgenstunden wurde geplaudert, getanzt und getrunken, obwohl Victoria, David und Co. schon einen verfrühten Abflug machten. Um 2:30 Uhr hatte das Geburtstagskind nämlich sichtlich genug.