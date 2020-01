Genial: Der Song zum Wendler-Luxus-Geschenk

Michael Wendler und seine Laura kommen seit Wochen aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Zuerst zieht Laura für den "Playboy" blank, dann zieht "Der Wendler" unfreiwillig auf Twitter blank, als ein vermeintliches Penis-Foto von ihm auf dem sozialen Netzwerk kursiert, und dann kommt auch noch das Video, das Laura zeigt, als sie ihrem Baby ein Geschenk macht, einen Pick-up-Truck. Die Luxuskarre habe sich der Wendler schon immer gewünscht. Seine 19-jährige Freundin, die ihr Geld unter anderem als Influencerin verdient, hat ihm diesen Traum erfüllt.

Laura als Lockvogel

Unter einem Vorwand lockt Laura ihren Liebsten in die Einfahrt der Luxusvilla. "Schatz, jemand hat unseren Briefkasten umgefahren!", schreit Laura. Prompt hüpft der Wendler aus dem Garten, in dem er gerade "mit dem Schlauch im Gange ist", wie Laura es so schön formuliert.

Als der Wendler dann wutentbrannt auf seine Auffahrt rennt, glaubt er zunächst, ein Fremder habe dort geparkt. "Was ist das für eine Scheiße? Wer hat sich denn dahingestellt?“, schimpft er. Als er sich zu Laura umdreht, hält diese den Schlüssel zum Truck bereit. Der kann es nicht glauben. "Schatz, das ist nicht dein Ernst, oder? Was ist das?"

Witziger Remix zum Peinlich-Präsent

Dieses skurrile Video brachte nicht nur Oliver Pocher dazu, eine Parodie zu filmen. Nein, nun gibt es auch den Wendler-Autogeschenk-Remix von Stard Ova zum Anhören!