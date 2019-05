Simone (21, Stade), Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf) oder Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau)? Wer wird „Germany's next Topmodel“ 2019?

Finale

Nach 15 Wochen voller Spaß, Energie, Leidenschaft und Emotionen kürt Heidi Klum heute, am 23. Mai, die Gewinnerin im Live-Finale aus dem ISS Dome in Düsseldorf. Doch bevor das Cover der Haper's Bazaar in der Halle gelüftet wird, erwartet die Zuschauer eine Show der Extraklasse: Von Acts wie Tokio Hotel, über Promis wie Tyra Banks oder Channing Tatum bis hin zu einer Überraschungs-Hochzeit: Das Finale der Heidi-Modelshow soll groß werden.

Welche wird am Schluss übrig sein? Wir tippen auf Simone! Denn sie hat den meisten Biss, immer wieder top Qualität bei fast jedem Shooting abgeliefert. Sie hat zudem die meisten Jobs der Staffel ergattert! Im Netz wird die blonde Kandidatin auch schon als Gewinnerin gefeiert. Auf Platz zwei können wir uns Sayana gut vorstellen und am dritten Cäcilia.

© Getty Images

Überraschungs-Hochzeit

Wie Heidi Klum selber angekündigt hat, soll es während der Show eine Hochzeit geben! Eher als unwahrscheinlich gilt, dass sie und ihr Verlobter Tom vor allen Ja-Sagen werden. Obwohl sie ja beide vor Ort sind und sicher in schicken Outfits stecken. Heißester Tipp: Kandidatin Theresia und ihr 54-jähriger Freund Thomas könnten live in der Show heiraten. Immerhin sind die beiden schon seit Jahren ein glückliches Paar und sie hat vor kurzem ihren Junggesellinnenabschied gefeiert.