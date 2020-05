Heidi Klum bei Friseurbesuch in Netzstrumpfhose

Heidi Klum ließ sich vor dem GNTM-Finale noch aufhübschen und machte dafür einen Friseurbesuch der besonderen Art. Die 46-Jährige ließ Star-Friseur Lorenzo Martin auf ihr Anwesen in Los Angeles kommen um frisch frisiert zu sein.

Coronazeiten. Der Star-Friseur trug dabei Maske, Handschuhe und einen Schirm zum Schutz. Wie der lustige Schnappschuss zeigt, hatte Heidi Klum nicht viel an: Netzstrumpfhose, Unterwäsche und High Heels.

Das GNTM-Finale wird live in Berlin über die Bühne gehen, während Klum per Video aus den USA zugeschaltet wird. "Wir müssen einfach das Beste daraus machen, Leute", sagte die vierfache Mutter über eine Entscheidung, die es so in 14 Jahren "Germany's next Topmodel" noch nicht gegeben hat.