Jan Ullrich: "Ich brauche halt Sex"

Jan Ullrich (44) weilt derzeit in einer deutschen Entzugs-Klinik. Von dort aus gibt er fleißig Interviews.

Brauche Sex

Wie er nun gegenüber "Exklusiv" sagte, hat er die Lizenz zum Fremdgehen. Mit seiner Freundin Elizabeth Napoles (34) sei das so abgesprochen: "Ich bin eben ein junger Mann und brauche halt Sex. Und wenn ich vier Wochen unterwegs bin, dann darf ich mir das auch mal von anderen Frauen holen, bevor ich es ausschwitze, was ja sowieso nicht geht." Doch wer ist diese Dame, die so liberale Ansichten hat und ihrem Freund anscheinend auch nicht den Vorfall mit dem Callgirl übelnimmt?

Gebe Wärme

Elizabeth ist Kubanerin, die beiden lernten sich in einem Restaurant auf Mallorca kennen. In einem Gespräch mit dem "Stern" äußerte sich die 34-Jährige erstmals zur Beziehung: "Ich bin die Einzige, die ihm noch Wärme gegeben und in den schlimmsten Momenten geholfen hat." Sie ist der Ansicht, dass der ehemalige Rad-Profi ohne ihren Halt und ihre Liebe vielleicht schon tot wäre.