Babyalarm um den Wendler und seine Neo-Ehefrau Laura. Dass sich der 48 Jahre alte Schlagerstar noch weitere Kinder wünscht (mit Exfrau Claudia hat er Tochter Adeline, 18) ist kein Geheimnis.

Zeugungs-Masterplan

Doch nun sollen die Pläne so richtig konkret werden. Der Wendler hat einen Zeugungs-Masterplan! In der Doku "Laura & der Wendler - Jetzt wird geheiratet" dreht sich alles um die große Hochzeitssause. Standesamtlich sind die beiden ja schon seit kurzem verehelicht; am 2.8. wird in Las Vegas die große kirchliche Trauung stattfinden. Und dafür gibt es einiges vorzubereiten und auszusuchen. Als die beiden vorm Hochzeitsgebäck sitzen, genießt Laura die eben erst entdeckten Cake Pops, die sie köstlich findet.

Wendler-Baby schon nächstes Jahr?

Doch Michael hat bedenken und äußert diese: "Aber nicht, dass du abends dann Bauchschmerzen hast, ne?" Denn, so macht er deutlich: "In der Hochzeitsnacht Bauchschmerzen wäre schon schlecht für mich! Du weißt ja: In der Hochzeitsnacht werden die Kinder gemacht." Laura lächelt seine Aussagen weg, genießt den Schoko-Cakepop. Micha hat einstweilen Sorge, er könne nach der Hochzeit nichts mehr zu sagen haben. Wenn die beiden tatsächlich in der Hochzeitsnacht ein Kind zeugen, dann wäre der ausgerechnete Geburtstermin übrigens der 25. April 2021. Es ist davon auszugehen, die Öffentlichkeit wird über dieses Ereignis umgehend in Kenntnis gesetzt...