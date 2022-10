Hier teast Heidi Klum ihr Halloween-Kostüm an

Noch hat sie das Geheimnis um ihre Halloween-Verkleidung nicht gelüftet: In kurzen Video-Clips teast Heidi Klum bereits ihre diesjährige Verkleidung an.

GNTM-Moderatorin Heidi Klum war zu Halloween schon die grüne Prinzessin Fiona aus "Shrek", ein Cyborg-Alien oder die Cartoon-Figur Jessica Rabbit. Was sich das legendäre Model heuer als Grusel-Kostüm ausgesucht hat, ist noch ein Geheimnis. Kurze Clips teasen aber bereits ihre Verkleidung an.

"Ein bisschen Farbe, ein bisschen Bemalung – machen dich zu dem, was du nicht bist", schreibt Klum geheimnisvoll in einem Instagram-Clip zu den Vorbereitungen und lässt ihre Fans noch rätseln, was sie sich heuer ausgedacht hat. Im dazu geposteten Video sind jede Menge Farbbehältnisse, Pinsel und weitere Make-up-Utensilien zu sehen.

Um die Augen des Models befindet sich schwarze Farbe, dazu ziert eins ihrer Augen eine gelbe Kontaktlinse. Angeklebte Prothesenteile bedecken Stirn und Kinn. Viel mehr bekommt man vom Look aber noch nicht zu sehen.

Weitere Hinweise?

Zuvor gab's bereits weitere Hinweise. "Es wird sehr klaustrophobisch", verriet Heidi Klum gegenüber "Entertainmeint Tonight". Genau deswegen muss auf der Party dann, wenn Klum das Kunstwerk vorführt, auch ein Notarzt dabei sein.

Noch hat Klum das Geheimnis um ihr Kostüm noch nicht gelüftet – es bleibt noch spannend!