Politik und Wirtschaft beim 83. Ball der Wiener Philharmoniker

Einer der großen Höhepunkte der Ballsaison lockte auch heuer wieder zahlreiche Prominente an.
Der Wiener Philharmonikerball hat am 22. Jänner den Goldenen Saal des Wiener Musikvereins einmal mehr in einen Treffpunkt der internationalen Gesellschaft verwandelt. In der einzigartigen Kulisse, in der sonst weltberühmte Konzerte erklingen, wurde bis spät in die Nacht getanzt, gefeiert und flaniert.
Gerhard Schröder mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim, Kristina Sprenger und Gerald Gerstbauer
Wolfgang Treichl mit Desiree Treichl-Stürgkh
Mehr lesen:
- Die größten No-Gos beim Ball: Diese Styling-Pannen sollten Sie vermeiden
- Oliver Pocher und Ex Sandy tanzen am Opernball mit
- Opernball-Gerüchte: Holt Swarovski DAS heißeste Nepo-Baby des Jahres nach Wien?
Andreas Schager und Lidia Baich
Elise Mougin und Erwin Wurm
Rudolf und Agi Buchbinder
Zahlreiche prominente Gäste ließen sich das gesellschaftliche Highlight der Ballsaison nicht entgehen. Unter ihnen befand sich John-Harris-Boss Ernst Minar, Netzwerker Ali Rahimi ebenso wie der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. Auch Schauspielerin Kristina Sprenger zeigte sich elegant am Parkett mit Ehemann Gerald Gerstbauer. Gemeinsam mit vielen weiteren Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Politik sorgten sie für ein hochkarätiges Publikum und ein entsprechend festliches Ambiente.
Christine Dornaus und Ernst Minar
Ali Rahimi mit seiner Carina
Wolfgang Hesoun mit Gattin
Walzer und Logen
Nach dem traditionellen feierlichen Auftakt füllte sich der Ballsaal rasch. Walzerklänge bestimmten das Geschehen, während sich die Gäste zwischen Parkett, Logen und Buffets bewegten.
Teresa Vogl und Zoryana Kushpler
Maria Großbauer
Der Wiener Philharmonikerball bewies damit erneut, warum er zu den beliebtesten Ereignissen des Wiener Ballkalenders zählt.