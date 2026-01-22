Alles zu oe24VIP
Gerhard Schröder mit So-yeon Schröder-Kim 
© Tischler

Logen-Netzwerker

Politik und Wirtschaft beim 83. Ball der Wiener Philharmoniker

22.01.26, 22:00
Einer der großen Höhepunkte der Ballsaison lockte auch heuer wieder zahlreiche Prominente an. 

Der Wiener Philharmonikerball hat am 22. Jänner den Goldenen Saal des Wiener Musikvereins einmal mehr in einen Treffpunkt der internationalen Gesellschaft verwandelt. In der einzigartigen Kulisse, in der sonst weltberühmte Konzerte erklingen, wurde bis spät in die Nacht getanzt, gefeiert und flaniert.

Gerhard Schröder mit seiner Frau So-yeon Schröder-Kim, Kristina Sprenger und Gerald Gerstbauer

© Tischler

Wolfgang Treichl mit Desiree Treichl-Stürgkh

© Tischler

Mehr lesen:

Andreas Schager und Lidia Baich

© Tischler

Elise Mougin und Erwin Wurm

© Tischler

Rudolf und Agi Buchbinder

© Tischler

Zahlreiche prominente Gäste ließen sich das gesellschaftliche Highlight der Ballsaison nicht entgehen. Unter ihnen befand sich John-Harris-Boss Ernst Minar, Netzwerker Ali Rahimi ebenso wie der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. Auch Schauspielerin Kristina Sprenger zeigte sich elegant am Parkett mit  Ehemann Gerald Gerstbauer. Gemeinsam mit vielen weiteren Gästen aus Kultur, Wirtschaft und Politik sorgten sie für ein hochkarätiges Publikum und ein entsprechend festliches Ambiente.

Christine Dornaus und Ernst Minar

© Tischler

Ali Rahimi mit seiner Carina

© Tischler

Wolfgang Hesoun mit Gattin

© Tischler

Walzer und Logen

Nach dem traditionellen feierlichen Auftakt füllte sich der Ballsaal rasch. Walzerklänge bestimmten das Geschehen, während sich die Gäste zwischen Parkett, Logen und Buffets bewegten.

Teresa Vogl und Zoryana Kushpler

© Tischler

Maria Großbauer

© Tischler

Der Wiener Philharmonikerball bewies damit erneut, warum er zu den beliebtesten Ereignissen des Wiener Ballkalenders zählt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

