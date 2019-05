Nach Skandal-Video: Zündet Böhmermann die nächste Bombe?

Seit der Veröffentlichung des Ibiza-Videos steckt die österreichische Regierung in einer schweren Krise. Jetzt will Satiriker Jan Böhmermann offensichtlich nachlegen und kündigte eine Website auf Facebook an, auf der sich ein Countdown befindet.

Was passiert am Mittwoch um 20:15 Uhr?

Glaubt man dem Countdown auf der besagten Seite "dotheyknowitseurope.eu", soll dieser am Mittwoch um 20:15 Uhr enden. Das lässt natürlich viel Platz für Spekulationen: Lässt Jan Böhmermann eine weitere (Ibiza-)Bombe platzen? Gibt es einen Nachschlag?

Der Seitenquelltext der Seite lässt dies jedenfalls vermuten, denn dort hat sich ein ".ibiza" eingeschlichen:

© Twitter / @patzistar