Krebs-Alarm um Kaulitz-Zwilling

Ärzte haben beim "Tokio Hotel"-Sänger eine Vorstufe von schwarzem Hautkrebs entdeckt

Vor wenigen Tagen ließ es Sänger Bill Kaulitz im Privatjet zu seinem 33. Geburtstag krachen. Dass ihm dabei aber eigentlich gar nicht zum Feiern zu Mute war, verrät er in einer Instagram-Story, denn bei ihm wurde eine Vorstufe zu schwarzem Hautkrebs diagnostiziert. Kaulitz zeigt sich selbst auf einer Arztliege. An seinem Rücken ist das Hemd offen, ein Licht strahlt offensichtlich die betroffene Stelle an. Dazu schreibt er: "Leider nicht nur gute Nachrichten an meinem Geburtstag. Das ist auch passiert. Meine Biopsie kam zurück."

Das Ergebnis habe ihn schockiert. Der Sänger musste sich die Vorstufe eines bösartigen Hauttumors operativ entfernen Lassen. Glücklicherweise sei das atypische Muttermal früh genug entdeckt worden, da Kaulitz regelmäßig zur Untersuchung gehe. "Nach meiner kleinen Operation heute und der Entfernung aller Zellen sollte es mir gut gehen, aber ich werde zu einer Untersuchung zurückkehren, so wie ich es immer regelmäßig alle 6 Monate getan habe" Zum Abschluss brachte er noch einen Appell an alle: "Lasst euch auf Hautkrebs untersuchen!"