Keine Falten, Megabody: Die 57-jährige Schlagersängerin Andrea Berg scheint nicht zu altern.

Die diesjährige "Starnacht am Wörthersee" wurde zum Hit. Das beliebte Schlager-Format wurde wie gewohnt souverän von Barbara Schöneberger moderiert - im Duo mit Hans Sigl, der seit letztem Jahr dabei ist.

Toptrainiert: Berg

Auftritte von Beatrice Egli, Andrea Berg, Vanessa Mai, Howard Carpendale, Melissa Naschenweng und Co. sorgten für Stimmung. Doch nicht nur die Performances der Stars beeindruckten die Zuseherinnen. Sondern auch so manches Aussehen. So wird Andrea Berg scheinbar immer jünger. Die 57 Jahre alte Sängerin zeigt sich schon seit einiger Zeit sehr trainiert und top in Form. Doch nun scheint auch ihr Gesicht rückwärts zu altern.

Andrea Berg 2012 mit Lionel Richie

Hat abgenommen: Minus 10 Kilo

Tuschelthema das Abends: Wie schafft Berg es, so jung auszusehen? Oben im Bild: Berg mit Richie im Jahre 2012. Besonders ins Auge stach dabei die faltenfreie Gesichtshaut. Auch die pralleren Lippen waren nicht zu übersehen. Zehn Kilo habe Berg seit etwa zwei Jahren verloren, sagte Berg vergangenes Jahr gegenüber "Bunte". Sie habe sich nicht mehr wohl gefühlt. Zu ihrer Gesichtsveränderung gab es bislang kein Statement.

Ihr neuestes Insta-Bild zeigt Berg jugendlich wie nie