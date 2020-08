Andrea Berg ganz verliebt in Österreich

Andrea Berg (54) genießt die österreichischen Berge in vollen Zügen. Die Schlager-Queen urlaubt gerade gemeinsam mit Ehemann Ulrich Ferber und Hund Elvis in Zell am See.

Heuer scheint die Musikerin gar nicht genug von Österreich zu bekommen. Vor fünf Wochen erst feierte sie ihren Hochzeitstag in Velden und entspannte dort unter anderem mit Kollege Andreas Gabalier (34) am See. Österreich-Konzerte sind 2021 bisher keine geplant, aber mit ein bisschen Glück trifft man die Berg beim Wandern in den Bergen.