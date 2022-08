Ballermann-Star Mia Julia zeigt sich nackt auf Instagram

Mit diesem Foto bringt Julia Mia ihre Instagram-Follower ins Schwitzen und beweist erneut, wie sie sich gekonnt in Szene setzen kann.

Deutschland. Auf ihrem Instagram-Account knistert es vor Erotik: Die 35-jährige Ballermann-Sängerin Mia Julia weiß, wie sie sich gekonnt in Szene setzen kann. Das sie kein Problem damit hat viel Haut zu zeigen, bewies sie schon in der Vergangenheit. Bereits zu Beginn ihrer Ballermann-Karriere nutzte sie ihre Bekanntheit als ehemalige Porno-Darstellerin auch für Bühnenauftritte aus. So heizte sie ihrem Publikum auch schon mit Striptease-Einlagen bei ihren Auftritten im Bierkönig auf Mallorca ein.

Ballermann-Star zeigt sich nackt auf Instagram

Jetzt bringt der Ballermann-Star ihre Follower auf Instagram ins Schwitzen: Sie postete ein Nacktfoto von sich auf Instagram. Die splitterfasernackte Mia Julia schreibt in ihrer Insta-Story dazu: "Endlich im Bett angekommen! 8.36 Uhr. Gute Nacht".

© Instagram/mia_julia_brueckner_offiziell

Mia Julia ließ ihre Instagram-Fans an der Tour durch deutsche Städte teilhaben: So trat die Ballermann-Sängerin in den letzten Tagen in Großrosseln (Anm. nahe Saarbrücken) in Böblingen (Baden-Württemberg) und in Waghäusel (Anm. nahe Karlsruhe) auf. "Weiter nach Mallorca. Im Bierkönig um 17 Uhr", kündigte die Partykönigin ihren nächsten Gig an und postete ein Foto von sich am Flughafen.

Schließlich veröffentlichte sie das Foto aus ihrem Bett um 8.36 Uhr.

Nippel-Alarm bei Mia Julia

Es ist nicht der erste erotische Schnappschuss, den Mia Julia auf Instagram postete. So veröffentlichte sie kürzlich ein Foto von sich in ultraknappen Jeans-Hotpants und einem pinken Häkel-Top. Dabei verzichtet der Malle-Star auf einen BH. "Feng Shui besagt: Spiegel im Schlafzimmer sind immense Ruhestörer – sie rauben dir viel Schlaf…", beschrieb sie ihr Foto.

Nicht das erste Nacktfoto

Das Mia Julia gerne ihren Körper in Szene setzt – und das nackt, hat sie bereits in der Vergangenheit gezeigt. So postete sie bereits Nacktfotos von sich, wie jenes Foto, wo sie vollkommen ohne Kleidung auf einem Waschbecken sitzt und sich die Zähne putzt.

Mia Julia (bürgerlich Mia Julia Brückner) machte sich früher als "Mia Magma" im Porno-Geschäft einen Namen. Inzwischen ist sie eine gefeierte Größe unter den Ballermann-Stars.

Sie zeigt sich auf der Plattform "Best Fans" ihren Fans immer wieder komplett nackt. Die 35-Jährige kehrte zwischendurch kurzzeitig ins Porno-Geschäft zurück.

Aktuell tritt sie am Ballermann vollbekleidet auf und will ihre Fans durch ihre Musik überzeugen.