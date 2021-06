Becker liebt jetzt Lilly-Double

Boris Becker bringt seine Lilian zum Tennis. Sie gleicht Ex-Frau Lilly fast aufs Haar.

Paarlauf. Eng anliegendes Kleid, spitze dunkle Pumps, schwarzer Blazer, Sonnenbrille, ausdrucksstarker ­roter Lippenstift und am Arm Boris Becker (53). Die Zuseher in Wimbledon mussten Montag ganz genau hinsehen. Denn Lilian De Carvalho Monteiro, die neue Flamme von Becker, und seine Ex Lilly gleichen einander wie ein Ei dem ­anderen. Das Beuteschema kann er nicht verleugnen.

Liebe. Seit einem Jahr sind der von finanziellen Sorgen geplagte Tennis-Champ (37 Millionen Euro Schulden) und die Risiko-Analystin ein Paar. Erster Kuschel-Auftritt in Ibiza. Und gleich Stress mit Lilly, die dort die Nähe zu Sohn Amadeus (10) kritisierte.

Wunderkind. Für Becker ist seine Lilian ein Superfang: Sie stammt aus einer Politikerfamilie im afrikanischen Inselparadies São Tomé und war schon als Schülerin ein Wunderkind – IQ von über 170.