Big Brother-Überraschung: Verlobung und Babys für Mike Heiter und Leyla

Große Neuigkeiten beim Promi-Stalking-Format!

Was für eine Überraschung! Mike Heiter und Leyla Lahouar haben sich verlobt!

Mehr zum Thema

Baby-Talk

Die zwei schmieden konkrete Zukunftspläne, reden schon deutlich von Kindern: Ein gemeinsames zu Hause wird bereits renoviert. Und Kinder? "Ich würde mich freuen. Ich bin bereit", erklärt Mike. Leyla auch, allerdings lieber erst im kommenden Jahr: "Aber wenn ich jetzt schwanger werden würde, wäre das zu einhundert Prozent ein Wunschkind und wir wären beide richtig glücklich."





Wunschkind

Verhütet wird nicht, aber Mike "passt auf". "Da ich geübt bin, habe ich das unter Kontrolle. Jeder, der mich kennt, weiß, dass bei mir Verhütung ein sehr wichtiges Thema ist. Aber bei Leyla bin ich mir so sicher, dass wir darauf verzichten. Wenn sie schwanger wird, dann würde ich mich sehr freuen. Wenn ich noch so drei, vier Kinder kriegen würde, wäre das top. Ich bin ready. Leyla Heiter hört sich gut an, ne?" Das Paar geht also verlobt ins Finale der Show.