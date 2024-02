Bittere Tränen bei Amira Pocher

Der - vorübergehende - Abschied von ihren beiden Söhnen machte Amira Pocher ganz schön zu schaffen

Dieser Tage brach Comedian Oliver Pocher - wieder einmal - nach Miami zu seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden auf. Der Unterschied zu früheren Trips ist aber, dass Olli diesmal seine beiden jüngsten Söhne aus seiner Ehe mit Amira bei sich hatte. Eine süße Idee, denn dort treffen der Drei- und Vierjährige auf ihre anderen drei Hab-Geschwister. Eine Woche lang werden Ollis und Amiras Jungs in Miami bleiben.

Oliver Pocher mit seinen Kindern © Instagram ×

Die Trennung von ihren Jungs fiel Amira Pocher allerdings schwer. In ihrem Podcast mit Bruder Hima erzählt sie, dass sie kurz vor dem Abflug ihrer Jungs weinen musste. "Es ist alles andere als einfach, aber das Letzte, was ich will, ist dem Papa da im Weg stehen", erklärt Amira. Sorgen macht sie sich dennoch: "Man muss als Mama über den eigenen Schatten springen. Trotzdem ist es einfach schwer für eine Mama und einen Kontroll-Freak wie mich. Ich bin aber schon stolz, dass ich das schaffe.“

Auch das Thema Liebe kommt im Podcast vor. Hima fragt seine Schwester, ob sie auch nach ihrer gescheiterten Ehe weiterhin an Monogamie glaubt. "Ich glaube sogar, dass es Beziehungen geben kann, die für immer halten. Aber das musst du dir wirklich gut aussuchen und nicht überstürzen. Dafür musst du dich selbst erst mal wirklich kennen", so Amira. Man kann es ihr nur wünschen...