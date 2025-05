Buhrufe beim „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel tritt ins Fußball-Fettnäpfchen

Die Moderatorin musste die Buhrufe der Zuschauer über sich ergehen lassen. Der Grund dafür hat etwas mit Fußball zu tun.

Ein Fehlstart mit Nachhall: Kaum drei Minuten war die neue Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens am Sonntag, dem 11. Mai, alt, da sorgte Moderatorin Andrea Kiewel mit einem sportlichen Seitenhieb für ordentlich Wirbel im Publikum.

Kaum hatte die 59-jährige Berlinerin ihre Begrüßung beendet, ließ sie es sich nicht nehmen, eine – vermeintlich freudige – Fußballmeldung in die Menge zu rufen: „Der HSV ist wieder in der Ersten Bundesliga!“ Doch statt Applaus erntete sie eine heftige Reaktion: laute und unüberhörbare Buhrufe vom Publikum am Mainzer Lerchenberg. Die Euphorie war offenbar einseitig – die Fans vor Ort hatten wohl andere Sympathien.

Carpendale versuchte Kiewel zu retten

Kiewel zeigte sich sichtlich betroffen, senkte verlegen den Kopf – doch Rettung nahte in Form ihres Gastes Wayne Carpendale. Der 48-jährige Entertainer, selbst kein Unbekannter im deutschen Fernsehen, versuchte die Stimmung zu retten und scherzte: „Ich hab’s leicht, ich komme aus München.“ Dann legte er nach und rief laut ins Mikrofon: „Bayern München ist Meister!“ Doch auch dieser Versuch, das Ruder herumzureißen, misslang: Erneut gingen Buhrufe durch das Publikum, vereinzelt von etwas Jubel übertönt.

Sympathische Reaktion

Doch die erfahrene Moderatorin fing sich schnell wieder und bewies Größe: „Die Zuschauerinnen und Zuschauer des ‚Fernsehgartens‘ sind wahnsinnig ehrlich, wenn es um Leidenschaft und Liebe geht. Finde ich okay – in Zeiten wie diesen ist Ehrlichkeit am allerbesten.“