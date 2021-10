Schlagersänger Tony Marshall erkrankte trotz doppelter Impfung schwer an Corona.

Seit rund einer Woche liegt der Schlager-Star Tony Marshall auf der Intensivstation wegen einer Corona-Infektion . Dabei ist der 83-Jährige doppelt geimpft! Wie nun die Bild berichtet, hat nicht nur er selbst das Virus, sondern auch seine Frau Gaby (83). Sie jedoch erkrankte nicht so schwer, kann den milden Verlauf zu Hause auskurieren.

Corona-Drama um Tony Marshall: Nun auch Frau positiv

Gaby gibt ein Update, wie es ihrem Ehemann geht: "Leider darf ich nicht zu ihm ins Krankenhaus, weil ich selbst nicht gesund bin. Ich weiß aber, dass er auf dem Weg der Besserung ist." Der gemeinsame Sohn Marc stehe mit den Ärzten in Verbindung, so Gaby, die sich zuversichtlich gibt: "Er wird auch Corona überstehen!" In der Vergangenheit hat Marshall schon so einige gesundheitliche Probleme überstanden. Zuletzt 2019 einen Schlaganfall mit Nierenversagen, der ihn ins Koma fallen ließ. Davon erholte er sich wieder.

Auch Patricia Kelly erkrankt

Marshall ist nicht der einzige Promi, der derzeit geimpft im Krankenhaus wegen des Corona-Virus liegt. Auch Patricia Kelly , von der Kelly Family, ist schwer an dem Virus erkrankt und kämpft mit Symptomen.