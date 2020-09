Heidi Klum und Tom Kaulitz zeigen sich so freizügig wie noch nie.

Ganz ohne Scham posieren Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz für dieses Bild: Es zeigt die Unternehmerin und den Musiker in pikanter Pose - nämlich unten ohne und dafür mit Pole-Stange! Während Heidi eine Haltung einnimmt, die nicht alles zeigt, ist Tom da viel direkter. Er hält seinen Hintern frontal in die Kamera.

© Instagram

Tokio Hotel kündigen neuen Release an

Dazu schreibt das Paar: "Hoch die Hände Wochenende!" Der Schnappschuss ist nicht etwa auf Heidis Account zu finden. Nein, er ist in den Highlights von Toms Band Tokio Hotel als letztes Bild zu sehen. Die Insta-Seite der Musiker erfuhr in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit. Denn es soll ein großes neues Musikprojekt veröffentlicht werden. Wobei es sich handelt? Der größte Hit von Tokio Hotel, "Durch den Monsun" wird neu herausgebracht. Fans sind schon sehr gespannt, was das im Detail bedeutet. Und das Po-Posen-Pic? Dient wahrscheinlich der Aufmerksamkeit...