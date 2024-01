Danni Büchner: Ihr Neffe (20) stirbt bei Todes-Crash

Reality-Star Danni Büchner in großer Trauer.

Große Trauer bei Reality-Star Danni Büchner (45). Ihr Neffe starb mit nur 20 Jahren bei einem schrecklichen Autounfall.

Familie unter Schock

Am Sonntagabend, 14.1. kam er im Kreis Oldenburg von der Straße ab, schlitterte und prallte frontal gegen einen Baum. Der Stammbohrte sich tief in das Metall des Autos Marke Opel Astra. Danni sagte gegenüber der Bild: "Wir stehen als Familie unter Schock. Natürlich bin ich in den nächsten Tagen bei meiner Schwester in Deutschland um sie so gut es geht zu unterstützen. Das wichtigste ist und bleibt die Familie, wir halten immer zusammen. Er war so jung."

Privatsache

Danni Büchner hat insgesamt fünf Schwestern. Aus Gründen der Privatsphäre teilt Danni nicht mit, welche ihren Sohn verloren hat.