Die Queen des Schlagers ist zurück

Beim "Snowpenair" in Grindewald stand Helene Fischer erstmals nach 834 Tagen wieder vor Publikum

10.000 Besucher, strahlender Sonnenschein und das Bühnencomeback des Jahres: beim Snowpenair in Grindelwald lieferte Schlager-Queen Helene Fischer (37) nach 834 Tagen endlich wieder eine Live-Show. Gleichzeitig war es auch der erste Auftritt seit ihrer Babypause.

Fischer "noch nicht ganz fit"

Mit dem Lied "Genau dieses Gefühl" eröffnete sie die Show. Gesanglich überzeugte Fischer wie immer, doch die Bühnenpräsenz war schon einmal besser. Statt in aufwendigen bunten Kostümen, trat sie komplett in Schwarz gekleidet auf die Bühne. Statt akrobatische Kunststücke in luftiger Höhe zu zeigen, wippte Fischer von einem Bein aufs andere. „Ich bin noch nicht ganz fit“, erklärte die Neo-Mama im Vorfeld im Interview mit „Bild.“

Private Details bei Comeback-Konzert

Der Wiedersehensfreude tat das aber keinen Abbruch. Die Fans jubelten ihr zu. Die Sängerin wirkte tief berührt. „Meine Erwartungen wurden übertroffen“, sagt sie und bedankte sich beim Schweizer Publikum. Dann plauderte sie auch noch aus dem Nähkästchen: „In meinem Privatleben ist viel passiert, ein wundervolles Gefühl. Eine neue Helene steht vor euch, aber auch ein bisschen die Alte.“ Die Rede ist natürlich von ihrer neuen Rolle als Mama von Tochter Nala.