Dieser "Goodbye Deutschland"-Star ist tot

Vor sieben Jahren ist "Goodbye Deutschland"-Star Michael Mayer mit seinem Freund Jens nach Griechenland ausgewandert - nun ist er mit nur 58 Jahren gestorben.

Michael Mayer (†58) ist am Freitag (4. Dezember) in Griechenland gestorben, wie auf dem Instagram-Kanal der Sendung "Goodbye Deutschland" in einem traurigen Abschieds-Post zu lesen ist. Zahlreiche Fans, aber vor allem sein Lebenspartner Jens zeigen sich erschüttert und traurig. "Ich habe dich sehr geliebt, mein Freund. Vergangene Nacht warf mein Leben voll aus der Bahn. Gute Nacht sagte ich zu Dir. Es war alles wie immer. Am Nachmittag warst Du schon oben und schautest auf mich herab, ehe ich realisierte das es Dich nicht mehr gibt", schreibt Jens auf Facebook.

Die beiden waren nach Griechenland ausgewandert, um dort das Guesthouse Villa Micha Sonnenschein zu betreiben. Nebenbei arbeitete Michael als Kartenleger und Lebensberater.