Drei Ohrfeigen für den 'Bachelor'

In Folge sechs muss Dominik Stuckmann die Wange herhalten

Am Mittwoch (1. Februar) sorgt 'Der Bachelor' wieder für eine Menge Herzschmerz und Dramen. In Folge sechs muss Dominik Stuckmann einiges aushalten, denn er kassiert gleich drei Ohrfeigen. Bei einem Gruppen-Date dürfen sich Chiara (24) Anna (33) und Christin (27) an Dominiks Gesicht austoben. Denn er nimmt die Frauen mit auf einen Telenovela-Dreh. Dabei spielt der 30-Jährige einen Mann, der mehrere Frauen gleichzeitig datet und von diesen dabei erwischt wird. Diese Situation scheint den Damen nicht fremd zu sein und schon hagelt es Ohrfeigen. Besonders Chiara legt sich ins Zeug. "Die hat aber gescheppert!", finden die anderen Teilnehmerinnen.

Diese Ladies gehen am Mittwoch leer aus

