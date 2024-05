Dschungel-Countdown für Boris Becker

Von der Riviera in den Dschungel von Costa Rica

Gerade noch teilte Boris Becker mit Freundin Lilian das süße Leben an der italienischen Riviera – jetzt ist der einstige Wimbledon-Sieger laut Bild-Zeitung bereits in Costa Rica gelandet. Dort wird er als Star der Reality-Show "Bear Hunt" von Ex-Elite-Soldaten Bear Gryll für die neue Netflix-Serie durch den Dschungel gejagt.

Boris Becker © Instagram ×

Boris ist dabei aber in guter Gesellschaft. Neben ihm sind auch weitere Stars wie Ex-Spice Girl Mel B. oder Model Lottie Moss mit von der Partie.

Die Chancen für Boris stehen nicht schlecht, wenn schon in wenigen Tagen die Jagd beginnt. Schließlich musste der Ex-Tennis-Star schon des öfteren Kämpfe ausfechten - sowohl am Tennisplatz, als auch im echten Leben...