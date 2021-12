TV-Sternchen Evelyn Burdecki weint um ihren Vater Klemens - er starb völlig unerwartet.

TV-Sternchen Evelyn Burdecki weint um ihren Vater Klemens. Er starb völlig unerwartet mit 76 Jahren an einem Herzinfarkt. Das teilte Evelyn, die ehemalige Dschungelqueen, nun auf ihrem Insta-Account mit.

Dschungel-Star Burdecki trauert um Vater

In bewegenden Worten teilt Burdecki mit, wie es ihr seit dem Anruf aus dem Krankenhaus, bei dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Vater verstorben sei, gehe: "In einer Sekunde kannst du alles haben und in der anderen Sekunde wir dir alles genommen. Diesen Schmerz, der in meiner Brust ist, kann ich mit keinem Schmerz auf dieser Welt vergleichen! Mein Vater, der immer fröhlich und gesund war wurde aus meinem/unseren Leben gerissen und man stellt sich immer die Frage: Warum Papi? Er war doch immer zu jedem nett, ob es Menschen oder Tiere waren. Das Lachen, den Charakter, die Zielstrebigkeit, das Aussehen, die Stärke - das alles hab ich von meinem Papa, ein Mann welcher mich mein Leben lang auf Händen getragen hat, ist nicht mehr da!"

Wie die Bild berichtet, soll sich Klemens Burdecki mit dem Corona-Virus infiziert haben, war aus diesem Grund im Krankenhaus. Er lag auf einer normalen Station, nicht auf einer Intensivstation, als der Herzinfarkt ihn sterben ließ.

Appell an Leserschaft

Am Ende des Postings weißt Evelyn noch darauf hin: "verbringt viel Zeit mit ihnen, ohne eure Eltern wärt ihr nicht auf der Welt, vergeudet eure Zeit nicht mit dummen Sachen, die Zeit gibt euch keiner wieder."

Rege Anteilnahme

Unter Evelyns Worten finden sich viele, sehr emotionale und tröstende Worte von Promis und Fans des Starlets.