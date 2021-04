DSDS-Krieg: Welche Geheimnisse weiß Bohlen über Gottschalk?

Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen lassen aneinander kein gutes Haar.

Zwei Show-Giganten im Kleinkrieg: Der Abgang von Pop-Titan Dieter Bohlen bei Deutschland sucht den Superstar wird immer niveauloser.

Gottschalk und Bohlen: Gegenseitiges Ärgern

Witzelte erst sein Nachfolger ­Thomas Gottschalk „Dieter ist Geschichte , ich bin Legende“ über seine Nachfolge in der Casting-Show, kam Bohlens Retourkutsche mit „neu gekaufte Zähne“ und „Oma-Frisur“ gegen Gottschalk postwendend.

DSDS-Krieg: Packt Bohlen jetzt über Gottschalk aus?

Doch jetzt dürfte Bohlen endgültig der Kragen geplatzt sein. Auf Instagram polterte der Ex-Juror der Casting-Show: „Der erzählt seit Jahren Lügen über mich, wenn ich erzählen würde, was ich von ihm weiß, kann der einpacken.“

Durch den „Zicken-Krieg“ rückte sogar der DSDS-Sieg von Jan-Marten Block in den Hintergrund... Alle fragen sich nun nämlich: Was weiß Bohlen über Gottschalk und wann wird er es erzählen?

Auf Instagram gibt sich Bohlen positiv