Schauspieler Elyas M'Barek ist unter der Haube: Auf Instagram postet er nun das erste Foto seiner Traumhochzeit auf Ibiza.

Nun ist es offiziell: Elyas M'Barek hat auf Instagram seine Hochzeit mit dem Model Jessica Riso bestätigt. „Es ist offiziell“, schreibt der Bräutigam. Dazu macht er seiner Ehefrau Jessica Riso noch eine Liebeserklärung. „Ich liebe dich“.

Die beiden haben sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf Ibiza das Ja-Wort gegeben. Das Paar soll laut Berichten der BILD am Freitag mit etwa 100 geladenen Gästen in einer abgelegene Villa in Es Cubells gefeiert haben.