Ex-Bachelor Paul Janke: Lebensmittelvergiftung in Wien!

Obwohl es ihm mies geht, schaut Paul Janke dabei immer noch sexy aus.

Was ist denn da mit Ex-Bachelor Paul Janke passiert? Er hat auf Instagram in einer Story gepostet, dass es ihm gar nicht gut geht. Auf der sozialen Plattform gibt er sich sehr nah, dieses Mal eventuell sogar zu nah?

Magenweh...

Denn der blonde Feschling erklärt, dass er sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen habe. Er spart auch mit den Einzelheiten nicht - Magen grummelt, aufs Klo muss er des Öfteren. Zuerst lag er noch in einem Hotelbett, doch ups, das ging nicht lange, denn Paul muss los zum Flughafen.

© Instagram

Versorgt am Wiener Flughafen

Pikant: Er hat sich die Magenverstimmung just in Österreich zugezogen, man kann aus seiner Markierung entnehmen, dass er in Wien war zu dem Zeitpunkt. Am Flughafen dann deckte sich der Unternehmer mit Medikamenten und Cola ein... Weitere Einzelheiten hat Paul nicht mehr genannt. Wie zum Beispiel, ob er zu viel Schnitzel gegessen hat, oder ob ihm der Abschiedsschmerz zu schaffen gemacht hat, weil er Wien schon wieder verlassen musste...