Geheim-Hochzeit für Dieter Bohlen?

Hat Dieter Bohlens Mama Edith etwa zu viel verraten?

Wenn man an Dieter Bohlen (68) denkt, fallen einem Attribute wie laut, schrill und unverblümt ehrlich ein. Glaubt man der Mama des Poptitans, so ist er in Wirklichkeit "zurückhaltend, wohlwollend und entzückend". Das, was Bohlen vor laufenden Kameras liefert, hat also wenig mit der Realität zu tun. Zuhause sei er ein absoluter "Goldschatz". Edith Bohlen schwärmt nur so von ihrem Dieter: "Seit mehreren Jahren bekomme ich von ihm jede Woche einen ganz tollen Blumenstrauß zugeschickt. Und nicht irgendeinen für zwei oder drei Euro". Geizig sei er also ganz entgegen der Behauptungen nicht.

Hochzeit für Dieter Bohlen?

"Er könnte sich eine Jacht, tolle Wohnungen auf der ganzen Welt kaufen, macht er aber nicht. Wenn, dann kauft er den Kindern was oder der Familie, weniger sich. Das finde ich wirklich rührend", erzählt Edith gegenüber "Intouch".Auch seine Partnerin Carina habe einen wichtigen Platz in der Familie eingenommen: "Sie ist eine ganz tolle Schwiegertochter", verrät Edith. Schwiegertochter? Gab es etwa schon eine Hochzeit? "Das weiß ich nicht. Es gibt Themen, da fragen mein Mann und ich nicht nach - und das ist eines davon. Dieter und Carina sind sehr glücklich miteinander und das ist alles was zählt."