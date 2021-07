Heidi Klum genießt den Urlaub oben ohne

Derzeit urlaubt sie mit ihren Kindern, mit Ehemann Tom und mit ''Tokio Hotel''-Star Bill Kaulitz.

Das 48-jährige deutsche Model genießt ihren Urlaub in vollen Zügen. Sie urlaubt zusammen mit ihren Kindern, mit Ehemann Tom und mit ''Tokio Hotel''-Star Bill Kaulitz durch Europa. In einem neuen Posting macht Klum ihrem Herzblatt Tom Kaulitz eine Liebeserklärung: "Du setzt mir das größte Lächeln auf, Tom", schreibt sie zu einem Foto. Auf dem Bild ist das Model zu sehen, wie sie gerade von einem Boot ins Meer steigt, oder von einer Schwimmrunde zurückkommt. Oben ohne und mit großem Lächeln über beide Ohren, schaut sie in die Kamera.

Die GNTM-Moderatorin war mit ihrer Truppe bereits in Rom oder auf einer Yacht vor Sizilien. Auf dem Boot zeigt sie sich stylesicher wie immer: Auf einem anderen Posting trägt sie ein Kapperl von Lego mit Figuren von Spongebob Schwammkopf und Minnie Maus darauf: